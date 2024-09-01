Москва, 1 сентября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Европейские страны заигрываются с огнём и зашлись в конфронтационном экстазе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призывы отдельных стран Европы бить вглубь территории России.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Представитель Кремля в интервью тележурналисту Павлу Зарубину заявил, что европейские страны, ведомые США, зашлись в конфронтационном экстазе.

«Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. И, конечно, это всё будет для них иметь глубокие последствия. Они неизбежны. И в течении десятилетия грядущего мы будем свидетелям этих негативных последствий», — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что страны ЕС заигрываются, однако Россия сделает всё для защиты собственных интересов.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, создавая видимость своей незаинтересованности в эскалации конфликта с Россией, Запад в действительности на эту эскалацию «нарывается».

1 июня в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джо Байдена разрешить войскам Украины наносить удары по всей территории России. 31 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении от США послания о возможности использовать поставляемое Украине оружие Запада для ударов по территории РФ.

Президент России Владимир Путин ранее призвал представителей стран НАТО думать о последствиях, к которым могут привести их заявления об ударах по территории РФ. Он отметил, что высокоточное оружие большой дальности не используют без сопровождения высококлассными специалистами, и напомнил о небольших территориях западных стран.

Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое применяют ВСУ для атак на мирных граждан, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник. Дипломат напомнил об ударах американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Луганску, крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow по Херсонской области.