Москва, 27 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Создавая видимость своей незаинтересованности в эскалации конфликта с Россией, Запад в действительности на эту эскалацию «нарывается», заявил 27 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Требования Украины добиться от Запада разрешения бить ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ являются шантажом, сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. Он подчеркнул, что Запад играет с огнём, когда устраивает любые дискуссии на подобную тему.

«Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. И мне кажется, это уже очевидно всем. Мы давно слышим эти спекуляции насчет того, чтобы разрешить использовать не только Storm Shadow, но и американские ракеты дальнего действия. И мы сейчас ещё раз подтверждаем, что игра с огнём — а они как дети малые со свечками балуются — это очень опасная штука для взрослых дяденек и тётенек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране», — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 августа американская газета Politico сообщила, что Украина планирует предоставить США список целей на территории России, которые ВСУ смогли бы поразить, если бы Вашингтон снял ограничения на применение дальнобойных вооружений.

25 августа британская газета The Guardian проинформировала, что Украина добивается от Запада разрешения на использование ракет Storm Shadow большой дальности для демонстративной атаки на объекты, расположенные в глубине российской территории. Киевский режим полагает, что таким образом он сможет вынудить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий, отмечалось в материале.

1 июня в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джозефа Байдена разрешить войскам Украины наносить удары по всей территории России. 31 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении от США послания о возможности использовать поставляемое Украине оружие Запада для ударов по территории РФ.

Президент России Владимир Путин ранее призвал представителей стран НАТО думать о последствиях, к которым могут привести их заявления об ударах по территории РФ. Он отметил, что высокоточное оружие большой дальности не используют без сопровождения высококлассными специалистами, и напомнил о небольших территориях западных стран.