Тула, 1 сентября, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Три беспилотника поразили ночью 1 сентября в воздушном пространстве Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства по региональной безопасности.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены три БПЛА над Тульской областью», — указали в официальном заявлении.

Экстренные службы региона организованно выехали на место происшествия. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 августа в небе над семью регионами России сбили 20 БПЛА. Наибольшее количество уничтожили в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России поразили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.

В ночь на 21 августа российские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Тульской областью два украинских беспилотника.

Киевский режим за ночь 1 сентября предпринял несколько попыток атак с помощью беспилотников на Воронежскую, Липецкую и Московскую области. Средствами ПВО беспилотники ВСУ были поражены.