Воронеж, 1 сентября, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Над Воронежской областью силами российских военных в ночь на 1 сентября было обезврежено несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько БПЛА», — указал он в Telegram-канале.

Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников, предупредил Гусев.

Как передавало ИА Регнум, в течение ночи 28 августа в небе Воронежской области уничтожили восемь БПЛА, четыре — в Ростовской. Пострадавших и разрушений воронежские власти не зафиксировали.

Утром 28 августа беспилотник ВСУ атаковал ёмкость с нефтепродуктами в Котельниче Кировской области. Губернатор региона Александр Соколов уточнил, что два вражеских БПЛА были сбиты, ещё три дрона ВСУ упали на территории комбината «Зенит», где впоследствии начался пожар. Возгорание оперативно потушили, повреждений на предприятии не нашли, работа комбината не нарушена.