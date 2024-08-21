Тула, 21 августа, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 21 августа уничтожили в небе над Тульской областью два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в министерстве по региональной безопасности.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Отмечается, что, по предварительной информации, в результате произошедшего пострадавших и повреждений нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десяти сбитых вражеских беспилотных летательных аппаратах, летевших в сторону столицы. По меньшей мере три дрона российские военные нейтрализовали в подмосковном Подольске. О последствиях падения фрагментов сбитых БПЛА не сообщалось.

До этого силы противовоздушной обороны сбили ракету на западе Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, по предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет. Также российские военные отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Брянской области, в течение часа нейтрализовав по меньшей мере семь воздушных целей. Позднее губернатор региона Александр Богомаз сообщил о ещё восьми сбитых вражеских БПЛА.