В Подмосковье силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Собянин: в Подольске ликвидировали летевший на Москву беспилотник
Подольск, Московская область, 1 сентября, 2024, 01:39 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске ночью 1 сентября средствами ПВО был сбит беспилотник, который летел на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.
Собянин добавил, что на месте падения БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.
Как сообщало ИА Регнум, на территории Липецкой области в ночь на 1 сентября перехватили беспилотник. Объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА, предупредил губернатор Игорь Артамонов.
В ночь на 1 сентября над Воронежской областью силами российских военных было обезврежено несколько беспилотников. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Брянской области также в ночь на День знаний подразделения противовоздушной обороны отражали массированную атаку ВСУ. За час уничтожили 12 вражеских беспилотников.