Подольск, Московская область, 1 сентября, 2024, 01:39 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске ночью 1 сентября средствами ПВО был сбит беспилотник, который летел на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Собянин добавил, что на месте падения БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Липецкой области в ночь на 1 сентября перехватили беспилотник. Объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА, предупредил губернатор Игорь Артамонов.

В ночь на 1 сентября над Воронежской областью силами российских военных было обезврежено несколько беспилотников. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Брянской области также в ночь на День знаний подразделения противовоздушной обороны отражали массированную атаку ВСУ. За час уничтожили 12 вражеских беспилотников.