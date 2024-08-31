Липецк, 1 сентября, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Над Липецкой областью в ночь на 1 сентября системы обнаружения и подавления обезвредили несколько беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах», — уточнил глава области.

В результате отражения атаки ВСУ никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ночью 1 сентября в Липецкой области перехватили беспилотник. Власти объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА.

В подмосковном Подольске также ночью 1 сентября средствами ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В ночь с 8 на 9 августа Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. В результате нападения пострадали не менее девяти мирных жителей.