Москва, 26 августа, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Российские военные ночью 26 августа сбили в небе над семью регионами России в общей сложности 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Цели сбивались силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать украинских БПЛА самолётного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Больше всего дронов было обезврежено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России уничтожили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 августа глава Саратовской области Роман Бусаргин написал, что силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в регионе. Он уточнил, что обломки дронов упали на жилые дома в Саратове и Энгельсе. Позже губернатор проинформировал о том, что при атаке ВСУ частично получил повреждения жилой комплекс в областной столице и несколько человек пострадало.

Он также уточнил, что одну пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали. Бусаргин пообещал, что всем нуждающимся власти окажут помощь и предоставят место для проживания.

Ночью 26 августа глава Брянской области Александр Богомаз сообщало о двух сбитых в регионе БПЛА украинской армии. При этом никто не пострадал, и удалось избежать повреждений инфраструктуры.