Москва, 31 августа, 2024, 13:29 — ИА Регнум. ВС России сорвали попытки шести атак штурмовых групп ВСУ в Курской области. Об этом 31 августа проинформировали в Министерстве обороны.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, ВС России также сорвали попытки атак украинских военных в направлении населённых пунктов Коренево и Малая Локня. По оценке оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский боец сдался в плен.

Российские военные продолжают проводить разведывательно-поисковые действия по выявлению и дальнейшему уничтожению в лесных массивах Курской области украинских диверсионных групп.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ 30 августа доложило, что Вооружённые силы России за неделю освободили семь населённых пунктов в СВО.

31 августа стало известно об освобождении Кирово в ДНР.

С 24 по 30 августа ВС РФ нанесли массированный и 14 групповых ударов высокоточным и гиперзвуковым оружием по объектам на Украине. Поражались критически важные объекты энергетики, аэродромной инфраструктуры и склады горючего.

Российские военные с помощью боеприпаса «Ланцет» уничтожили вражеский танк в приграничном районе Курской области.

ВС РФ добились продвижения на сватовско-купянском направлении в районе посёлка Синьковка, а также улучшили позиции в Волчанске, рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.