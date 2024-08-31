Москва, 31 августа, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Авиация России нанесла поражение шести бригадам ВСУ в Курской области, сообщили 31 августа в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение выявленным в течение суток скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость», — сообщили в Минобороны.

За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и 7 автомобилей.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,2 тыс. военнослужащих, 76 танков, 36 боевых машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 боевую бронированную машину, 242 автомобиля, 56 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США, пять установок зенитных ракетных комплексов, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа заявила, что Запад поощряет преступления Киева, разрешая использовать западное оружие для атаки ВСУ на Курскую область. Дипломат также напомнила, что в законодательствах стран Запада спонсорство терроризма зафиксировано как одно из самых тяжких преступлений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 августа заявил, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Глава МИД также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтона по поводу атаки ВСУ.

ВСУ с 6 августа атакуют Курскую область, пытаясь пробиться вглубь российской территории. Подразделения ВС РФ остановили силы противника в приграничных районах, сорвав планы киевского режима.

12 августа президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в регионах, граничащих с Украиной, заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.