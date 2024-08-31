Москва, 31 августа, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Имущество бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова, подозреваемого в крупном мошенничестве, может быть обращено в доход государства.

Mil.ru Парк «Патриот»

«Если в ходе проверки будет установлено, что имущество Попова и его семьи было приобретено на средства, не соответствующие доходам, оно будет изъято и обращено в доход государства через суд», — цитирует источник ТАСС.

Следствие проверяет соответствие задекларированных доходов стоимости имущества. Отмечается, что эта проверка не связана с самим уголовным делом.

Прокуратура может обратиться в суд, не дожидаясь вынесения приговора Попову, в случае подтверждения, что имущество нажито коррупционными схемами.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа Павла Попова задержали по делу о мошенничестве. Он не признал вину.

235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца — до 29 октября. Он будет содержаться в СИЗО-2 «Бутырка».

По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Предварительно, сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.

Следователи допросили супругу генерала Ларису Попову и двух его сыновей Валентина и Романа.

Ранее стало известно, что Роман Попов продавал форму, обувь, рюкзаки, шлемы и другое военное снаряжение с 2018 по 2020 год. В этот период его отец ещё не занимал должность замминистра оборонного ведомства. За два года Роман закрыл минимум 24 сделки.