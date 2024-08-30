Нью-Йорк, США, 30 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался проводить саммит по ситуации на Украине из-за исключения России из числа его участников, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

ТАСС/Александр Демьянчук

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в Киев дал понять, что пока не согласен проводить саммит по Украине, если Россия будет исключена из процесса переговоров», — сказано в публикации.

Моди, как отмечает агентство, «с опаской» относится к желанию Киева провести саммит без участия Москвы.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер Индии заявил, что страна готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине.

Он отметил, что в ходе неформальной встречи с президентом РФ было достигнуто полное взаимопонимание в отношении того, что мир необходимо установить как можно скорее. Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.

23 августа Моди впервые прибыл на Украину, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Основной темой на переговорах также был конфликт на Украине.

27 августа в ходе телефонного разговора с Путиным он проинформировал российского лидера об итогах своего визита и выразил готовность содействовать мирному урегулированию конфликта.

14 июня Путин заявлял, что Россия может пойти на мирные переговоры по Украине, если Киев выведет войска из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также откажется от планов по вхождению в НАТО.