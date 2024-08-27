Москва, 27 августа, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дал принципиальную оценку деструктивной линии Киева и Запада в отношении конфликта на территории Украины, сообщила 27 августа пресс-служба Кремля.

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Моди, ранее посетивший Киев, проинформировал Путина об итогах своего визита и выразил готовность содействовать мирному урегулированию конфликта, сказано в сообщении.

Президент России в свою очередь изложил подходы Москвы в отношении путей разрешения конфликта, отметила пресс-служба.

«Со своей стороны Владимир Путин дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта», — сказано в сообщении.

Кроме того, президент России и премьер Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках БРИКС, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с Путиным. Премьер Индии заявил, что страна готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе неформальной встречи с президентом РФ было достигнуто полное взаимопонимание в отношении того, что мир необходимо установить как можно скорее. Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.

23 августа Моди впервые прибыл на Украину, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Основной темой на переговорах также был конфликт на Украине.