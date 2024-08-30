Санкт-Петербург, 30 августа, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай отреагировал на ордер на свой арест, выданный французскими властями.

Социальные сети Николай Дуров

«Спасибо за приглашение, но я не люблю лягушачье мясо», — написал Николай Дуров в своём Telegram-канале.

28 августа стало известно, что власти Франции ещё в марте 2024 года выдали ордер на арест и объявили в розыск Николая Дурова. Тогда же был выдан и ордер на арест Павла Дурова. Ордеры были выданы в том числе по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы. В розыск Дуровы были объявлены после того, как запросы об установлении личности одного из пользователей Тelegram остались без ответа.

Николай Дуров родился и проживает в Санкт-Петербурге, работая старшим научным сотрудником петербургского отделения Математического института имени Стеклова Российской академии наук.

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Павел Дуров отмечал, что его брат — настоящий гений, который создал стандарт шифрования для Telegram. Кроме того, Николай помогал Павлу создавать соцсеть «ВКонтакте» и написал начальную версию платформы.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. В прокуратуре Парижа проинформировали, что миллиардер обвиняется в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях.

28 августа суд в Париже отпустил Дурова под надзор, ему запрещено покидать Францию. При этом он должен внести залог в размере 5 млн евро, а также дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.