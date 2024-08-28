Париж, 28 августа, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Власти Франции ещё в марте 2024 года выдали ордер на арест и объявили в розыск Николая Дурова, брата основателя Telegram Павла Дурова, сообщило 28 августа издание Politico со ссылкой на судебный документ.

Социальные сети Николай Дуров

Тогда же был выдан и ордер на арест Павла Дурова, сказано в материале.

Ордеры были выданы в том числе по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы, отметили авторы.

По этим данным, в розыск Дуровы были объявлены после того, как запросы об установлении личности одного из пользователей Тelegram остались без ответа.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Срок его ареста дважды продлевался. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова якобы не является политическим решением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что, вопреки заявлениям Макрона о том, что арест бизнесмена якобы не является политическим решением, дело будет являться именно таковым, если предъявленные Дурову серьёзные обвинения не будут подкреплены столь же серьёзными доказательствами.

Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях. В частности, основателя Telegram обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Помимо этого, Дурову были предъявлены обвинения в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, а также в ряде других преступлений, касаемых предоставления незаконных криптографических услуг.