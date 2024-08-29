Вашингтон, 30 августа, 2024, 02:42 — ИА Регнум. Предприниматель-миллиардер Илон Маск выразил беспокойство предположением, что в задержании сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова могут быть замешаны американские власти.

Heisenberg Media Илон Маск

«Тревожащая возможность», — кратко написал Маск в соцсети Х после интервью бывшего сотрудника Госдепартамента США Майка Бенца журналисту Такеру Карлсону.

По мнению американского журналиста, Дурова не могли задержать во Франции без согласования с Белым домом и его главой Джо Байденом.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

В прокуратуре Парижа проинформировали, что миллиардер обвиняется в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях.

28 августа суд в Париже отпустил Дурова под надзор, ему запрещено покидать Францию. При этом он должен внести залог в размере 5 млн евро, а также дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не осведомлён, в чём конкретно обвиняется Павел Дуров.