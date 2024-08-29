Москва, 29 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве, владеет домом площадью 245,2 кв. м и участком площадью 24 сотки, свидетельствуют данные его антикоррупционной декларации за 2010–2019 годы.

Григорий Сысоев/РИА Новости Бывший замминистр обороны РФ Павел Попов

По данным декларации, дом появился у Попова в 2017 году (ранее он декларировал данные о доме площадью 148 кв. м.), а участок — не позднее 2009 года.

Также в собственности бывшего замминистра находится хозяйственный блок площадью 107 кв. м.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 августа официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко проинформировала, что бывшего замминистра Минобороны задержали по делу о мошенничестве. В рамках расследования были проведены обыски.

По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения. Согласно данным СК, Попов за счёт бюджета парка организовал строительство и ремонт на своём загородном участке в Красногорском районе Московской области.

5 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Шестерова и Ахмедова по делу о мошенничестве. По версии следователей, они причастны к хищению средств, которые выделили на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Ахмедов был отправлен под арест на время следствия. Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Сумма хищений превысила 40 млн рублей.