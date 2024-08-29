Москва, 29 августа, 2024, 15:35 — ИА Регнум. По делу о мошенничестве, фигурантом которого является бывший заместитель министра обороны Павел Попов, проходят обыски сразу по двум местам. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Алексей Ерешко/РИА Новости Павел Попов

«Проводятся обыски и следственные действия сразу по двум местам», — приводят сообщение правоохранителей «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, бывшего замминистра Минобороны задержали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

По версии следствия, Попов строил, ремонтировал и в дальнейшем содержал участок в Подмосковье за счёт парка «Патриот».

Правоохранители задержали Ахмедова и Шестерова 5 августа в рамках дела о мошенничестве. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.