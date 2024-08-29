Москва, 29 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Задержанного по делу о мошенничестве экс-замминистра обороны Павла Попова доставили в 235-й окружной военный суд в Москве, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Вадим Гришанкин/РИА Новости Павел Попов

Попова привезли на чёрном микроавтобусе и в сопровождении правоохранителей довели до здания суда.

Ранее следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Попова.

Как передавало ИА Регнум, бывшего замминистра Минобороны задержали по делу о мошенничестве 29 августа. По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

Согласно информации СК, Попов строил, ремонтировал и в дальнейшем содержал участок в Подмосковье за счёт парка «Патриот».