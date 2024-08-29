Москва, 29 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Задержанный по делу о мошенничестве замминистра обороны Павел Попов строил, ремонтировал и в дальнейшем содержал участок в Подмосковье за счёт парка «Патриот». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Станислав Красильников/ТАСС Павел Попов

«Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот»", — сообщила Петренко, слова которой приводит Telegram-канал ведомства.

В то же время бывший замминистра принуждал руководителей компаний, которые имели договорные отношения с парком, выполнять строительно-монтажные работы бесплатно.

«После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счёт парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров», — уточняет представитель СК.

По информации ведомства, Попов и члены его семьи владели многочисленными объектами недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края на сумму более 500 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, бывшего замминистра Минобороны задержали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

В правоохранительных органах также сообщили, что по делу Попова следователи проводят обыски сразу по двум местам.

5 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Шестерова и Ахмедова по делу о мошенничестве. По версии следователей, они причастны к хищению средств, которые выделили на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Ахмедов был отправлен под арест на время следствия.

В правоохранительных органах сообщили, что Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.