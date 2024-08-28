Париж, 28 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Суд в Париже 28 августа освободил основателя Telegram Павла Дурова из-под стражи, сообщил телеканал BFMTV.

AP/TASS Павел Дуров

Решение было принято следственным судьёй. Дуров передан суду для допроса и возможного предъявления обвинения, отмечается в сообщении.

«Содержание Павла Дурова под стражей закончилось: патрон Telegram предстал перед судом», — сказано в сообщении в бегущей строке телеканала.

Ранее в этот же день Дурова доставили в суд. 28 августа срок предварительного задержания бизнесмена истёк. Согласно французскому законодательству, он не может превышать 96 часов. После этого суд должен либо отпустить задержанного, либо предъявить ему официальные обвинения, либо продлить срок ареста.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Срок его ареста дважды продлевался.

Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях. В частности, основателя Telegram обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Помимо этого, Дурову были предъявлены обвинения в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, а также в ряде других преступлений, касаемых предоставления незаконных криптографических услуг.

На данный момент Дуров отказывается от сотрудничества с французскими властями, но в западном «демократическом мире» существует масса способов оказать давление на человека, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Олеся Орленко.