Париж, 28 августа, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд в Париже, сообщает французское агентство Agence France-Presse (AFP).

Pavel Durov/Global Look Press Павел Дуров

В среду, 28 августа, срок предварительного задержания бизнесмена истёк. Отмечается, что из офиса управления по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, предположительно, содержался Дуров, выехали два автомобиля с мигалками.

Согласно французскому законодательству, срок предварительного задержания не может превышать 96 часов. После этого суд должен либо отпустить задержанного, либо предъявить ему официальные обвинения, либо продлить срок ареста.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Срок его ареста дважды продлевался. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова якобы не является политическим решением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что, вопреки заявлениям Макрона о том, что арест бизнесмена якобы не является политическим решением, дело будет являться именно таковым, если предъявленные Дурову серьёзные обвинения не будут подкреплены столь же серьёзными доказательствами.

Ранее прокуратура Парижа сообщила, что в деле, по которому проходит Дуров, содержатся обвинения в 12 преступлениях.

28 августа издание Politico написало, что власти Франции ещё в марте 2024 года выдали ордер на арест и объявили в розыск Николая Дурова, брата Павла Дурова. Тогда же был выдан и ордер на арест Павла Дурова, говорилось в материале.