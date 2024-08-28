Москва, 28 августа, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили РСЗО HIMARS и шесть боекомплектов реактивных снарядов в Сумской области. Об этом 28 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«В районе населённого пункта Кондратовка Сумской области экипажем самолёта Воздушно-космических сил России был нанесён удар по вскрытому ангару с РСЗО HIMARS производства США», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате удара были уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения.

После подтверждения информации от разведки об уничтожении цели экипаж воздушного судна вернулся на аэродром вылета, сообщили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее официальный представитель Минобороны сообщил, что ВСУ на курском направлении за сутки потеряли 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, включая одну американскую установку HIMARS, и два миномёта.

18 августа Минобороны доложило, что ВС России поразили цех по производству танковых пушек и реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS.

17 августа Минобороны проинформировало, что Вооружённые силы России в минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 ЗРК Patriot.

16 августа ведомство сообщало, что ВС РФ за сутки уничтожили на курском направлении три пусковые установки РСЗО HIMARS, а также две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения.