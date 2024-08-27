Москва, 27 августа, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли до 400 бойцов в ходе столкновений в Курской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 27 августа на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он добавил, что ВСУ также потеряли 30 единиц бронетехники — боевую машину пехоты, бронетранспортёр и 28 бронеавтомобилей. Кроме того, противник потерял 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, включая одну американскую установку HIMARS, и два миномёта.

Подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили 11 атак украинских штурмовых групп в направлении населённых пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное, Малая Локня, а также сорвали попытки атак в направлении Краснооктябрьского, Ольговки и Черкасского Поречного, заявил представитель Минобороны.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортёра, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль», — добавил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские войска понесли очень большие потери на курском направлении в минувшие сутки. Он уточнил, что в Курской области остановлены 61-я, 80-я, 82-я, 92-я и 95-я бригады ВСУ. Два населённых пункта — Нижняя Паровая и Нечаев — освобождены российскими военными, этот район зачищен и взят под контроль.

Подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. В области действует режим чрезвычайной ситуации.