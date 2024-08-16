Курск, 16 августа, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Три пусковые установки РСЗО HIMARS уничтожены российскими бойцами за сутки на курском направлении, сообщили 16 августа в Минобороны России.

Attila Husejnow. Global Look Press

«В районах населённых пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 2860 человек за время боевых действий на курском направлении (с 6 августа). Кроме того, противник лишился нескольких сотен единиц техники, в том числе 41 танка и 40 бронетранспортёров.

Также российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ через государственную границу в направлении населённого пункта Гордеевка. Авиация нанесла удары по резервам противника, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, отметило Министерство обороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Следственного комитета, украинские военные активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.