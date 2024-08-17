Москва, 17 августа, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за сутки уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 ЗРК Patriot, сообщил на брифинге 17 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125», — сказал он.

Также официальный представитель российского военного ведомства рассказал, что российские бойцы уничтожили на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолёта воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17.

Кроме того, силами черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера военно-морских сил Украины.

Днём ранее в Минобороны России информировали об уничтожении двух пусковых установок ЗРК Patriot на территории Днепропетровской области. Разведчики ВС РФ обнаружили вражеские позиции в районе населённого пункта Любимовка. По цели ракетный удар нанёс расчёт комплекса «Искандер-М».

С 10 по 16 августа в зоне проведения спецоперации российские военные нанесли 17 групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных беспилотников. Кроме того, поражались топливные базы, районы сосредоточения резервов, пункты дислокации националистических формирований и наёмников.