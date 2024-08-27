Москва, 28 августа, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве, попросил отправить его на специальную военную операцию. Находящийся в СИЗО с 17 июля экс-чиновник обратился с данным вопросом к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщил 27 августа «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кибовский

Ранее Кибовский ходатайствовал в ГСУ СКР по Москве, направил заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу, однако ответов не последовало.

После этого он решил искать помощи у председателя СКР.

«Сидя в СИЗО, я буду совершенно бесполезен для родины и как управленец, и как учёный. Полагаю, что я не меньше других заслуживаю возможности отправиться на СВО, тем более сейчас, когда враг топчет Курскую землю!» — написал Кибовский.

Он добавил, что хотел бы попасть к морским пехотинцам. В СКР не прокомментировали просьбу экс-чиновника.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, задержанный за коррупцию Кибовский помогал коммерческим организациям заключать госконтракты. Он действовал с другими соучастниками в составе организованной группы. Общая сумма полученных им взяток, по предварительной оценке, превысила 100 млн рублей. Ему инкриминируют восемь эпизодов получения взяток и покушение на мошенничество.

В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры и назначил вместо него Алексея Фурсина, ранее руководившего департаментом предпринимательства.