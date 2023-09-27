Москва, 27 сентября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 27 сентября утвердил состав правительства после избрания, сохранив всем своим заместителям их должности, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

Согласно опубликованному указу мэра, в составе президиума правительства Москвы при своих прежних должностях остались Пётр Бирюков, Андрей Бочкарёв, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина.

Также в президиуме сохранила членство Елена Зяббарова, которая возглавляет столичный департамент финансов.

С должностей были сняты руководитель департамента культуры, а также департамента природопользования Москвы Александр Кибовский и Антон Кульбачевский. Главой департамента культуры Собянин назначил экс-главу департамента предпринимательства Алексея Фурсина, а департамента природопользования — экс-замначальника Главного контрольного управления столицы Юлию Урожаеву.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября состоялась официальная церемония вступления Собянина в должность мэра. На мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин, который поздравил градоначальника и отметил выдающиеся успехи в развитии Москвы. В этот же день столичный мэр подписал 18 сентября указ об отставке правительства столицы.

Выборы мэра Москвы состоялись в единый день голосования — 10 сентября. За Собянина, претендовавшего на пост столичного градоначальника в третий раз, проголосовали 76,39% избирателей: 2,5 млн человек при явке 42,5%.