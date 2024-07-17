Москва, 17 июля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, задержанный за коррупцию, помогал коммерческим организациям заключать госконтракты, сообщает 17 июля пресс-служба СК России.

Софья Сандурская/ТАСС

По данным следствия, Кибовский действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Общая сумма полученных им взяток, по предварительной оценке, превышает 100 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Кибовскому инкриминируют восемь эпизодов получения взяток и покушение на мошенничество. Он задержан, следствие ходатайствует об аресте.

В сентябре 2023 года мэр столицы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры и назначил вместо него Алексея Фурсина, ранее руководившего департаментом предпринимательства.