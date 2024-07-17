СК сообщил о задержании экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского
СК: экс-глава департамента культуры Москвы обвиняется во взятках и мошенничестве
Москва, 17 июля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в получении взяток и покушении на мошенничество, сообщила 17 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она отметила, что Кибовского задержали. Следствие попросило поместить его под стражу, ходатайство рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.
«Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сказала Петренко.
Ранее ИА Регнум сообщило о задержании Кибовского в рамках уголовного дела. В сентябре 2023 года мэр столицы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры, которую тот занимал с 2015 года, и назначил вместо него Алексея Фурсина, ранее руководившего департаментом предпринимательства. В октябре Кибовский стал советником аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми регионами.