Москва, 17 июля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в получении взяток и покушении на мошенничество, сообщила 17 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Владимир Гердо/ТАСС Александр Кибовский

Она отметила, что Кибовского задержали. Следствие попросило поместить его под стражу, ходатайство рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.

«Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сказала Петренко.

Ранее ИА Регнум сообщило о задержании Кибовского в рамках уголовного дела. В сентябре 2023 года мэр столицы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры, которую тот занимал с 2015 года, и назначил вместо него Алексея Фурсина, ранее руководившего департаментом предпринимательства. В октябре Кибовский стал советником аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми регионами.