Минск, 27 августа, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Французские власти поступили правильно, арестовав основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ергей Савостьянов/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают», — сказал Лукашенко 27 августа на Республиканском педсовете.

Вместе с этим белорусский лидер упрекнул западные страны за критику белорусских властей за аналогичные действия.

«Виноват — иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» — отметил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа основателя мессенджера задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Ранее прокуратура Парижа сообщила, что в деле, по которому проходит Дуров, содержатся обвинения в 12 преступлениях.

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил политический аспект ареста Дурова вопреки заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона.

Во время разговора с ИА Регнум кандидат исторических наук и доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что Дурова могут склонить к сотрудничеству спецслужбы Запада. Он добавил, что основатель Telegram является гражданином России и Франции, однако спрос с него будет как с гражданина Франции, который в полувоенное время имеет ключи от популярного в РФ мессенджера.