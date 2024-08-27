Москва, 27 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. В Кремле надеются, что основатель Telegram Павел Дуров обладает всем необходимым для организации своей правовой защиты, заявил 27 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

lukomore. org/Global Look Press

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию прокуратурой Парижа списка предъявленных Дурову обвинений.

С учётом наличия у основателя Telegram российского гражданства РФ готова оказывать ему помощь и содействие, но сложность состоит в том, что Дуров является одновременно и гражданином Франции, сказал Песков.

Основателю Telegram предъявлены очень серьёзные обвинения, при этом если они не будут сопровождаться столь же серьёзными доказательствами, то политический аспект дела Дурова, вопреки заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, будет налицо, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

«Обвинения действительно предъявлены очень серьёзные, они требуют не менее серьёзной доказательной базы. В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно даже сказать, прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика, наличие которой вчера в этой истории отрицал господин Макрон», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Срок его ареста дважды продлевался. 26 августа Макрон заявил, что арест Дурова якобы не является политическим решением.

Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях, сообщила в тот же день прокуратура Парижа. В частности, основателя Telegram обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Помимо этого, Дурову были предъявлены обвинения в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, а также в ряде других преступлений, касаемых предоставления незаконных криптографических услуг.

В разговоре с ИА Регнум кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что Дурова могут склонить к сотрудничеству западные спецслужбы. Он добавил, что хотя основатель Telegram имеет гражданства и России, и Франции, спрос с него будет как с гражданина Франции, который в полувоенное время имеет ключи от популярного в РФ мессенджера.