Москва, 27 августа, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о деле основателя Telegram и миллиардера Павла Дурова показывает уничтожение Парижем свободы слова и ранее декларировавшихся ценностей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

TASS /EPA/Joel Marklund Эммануэль Макрон

«Прочитала заявление французского президента по Дурову. Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции», — написала она в публикации.

По её словам, Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, в том числе свободы слова.

«Понравилось ещё и то, что до его заявления МИД Франции объяснил отказ комментировать ситуацию вокруг основателя Telegram «уважением к судебной системе Франции». Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?» — добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

26 августа прокуратура Парижа проинформировала, что предпринимателю предъявили обвинение в 12 преступлениях. В частности, его обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, а также в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

27 августа прокуратура Парижа сообщила, что срок содержания Дурова под стражей продлили ещё на 48 часов.

Ранее Захарова сообщила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram. Она также отметила, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.