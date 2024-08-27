Париж, 27 августа, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Во Франции продлили на 48 часов содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова, сообщает 27 августа Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа.

lukomore. org/Global Look Press

«Содержание Дурова под стражей в полиции было продлено вчера (26 августа) вечером максимум на 48 часов», — сообщили в прокуратуре.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Также Дурова обвиняют в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, в ряде других преступлений по поводу предоставления незаконных криптографических услуг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 августа заявил, что в Кремле пока не знают, в чём конкретно власти Франции обвиняют Дурова, а потому не считают правильным делать какие бы то ни было заявления.