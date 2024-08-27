Варшава, 27 августа, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Принятие Верховной радой Украины и подписание главой киевского режима Владимиром Зеленским закона, позволяющего запретить каноническую Украинскую православную церковь, стали политической и моральной ошибкой Киева, отметил в своей статье 27 августа редактор польского журнала Do Rzeczy Павел Лисицкий.

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Режим, утверждающий такие законы, не может претендовать на то, что он разделяет «западные ценности», подчеркнул журналист.

«Документ, поддержанный подавляющим большинством украинских депутатов, является классическим примером племенного и стадного мышления и, что ещё хуже, несомненным доказательством применения Киевом принципа коллективной ответственности. Я не понимаю, как после принятия этого закона правительство в Киеве может считаться защитником «западных ценностей», — написал Лисицкий.

Он также выразил недоумение в связи с тем фактом, что ни западные общественные организации, ни католическая церковь в Польше не выступили против подписанного Зеленским закона.

«Если мы согласимся с тем, что государство может произвольно, с весьма неконкретными обвинениями, ликвидировать традиционную христианскую общину (…), то мы должны будем принять и ситуацию, при которой власти другой страны смогут объявить о необходимости ликвидации иной религиозной общины (например, католической церкви)», — добавил Лисицкий.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа, в «день независимости Украины», Зеленский подписал закон, допускающий запрет деятельности УПЦ. Папа Римский Франциск заявил о недопустимости запрета любой христианской церкви. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подписанный Зеленским закон нападением на христианство.

Православие на Украине не исчезнет: воевать с Церковью брались силы, намного более могущественные, чем Зеленский и его режим, и сегодня от них не осталось и следа, как не останется следа и от Зеленского, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Руслан Калинчук.

В уничтожении УПЦ заинтересована глобалистская машина, стремящаяся оборвать все, в том числе и духовные, связи между Украиной и Россией, и видящая в православии препятствие для продвижения новых западных «ценностей», отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин. Спасти православие на Украине может лишь победа России, указал эксперт.