В Польше назвали ошибкой решение Зеленского запретить УПЦ
Do Rzeczy: решение Зеленского запретить связанные с РПЦ организации было ошибкой
Варшава, 27 августа, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Принятие Верховной радой Украины и подписание главой киевского режима Владимиром Зеленским закона, позволяющего запретить каноническую Украинскую православную церковь, стали политической и моральной ошибкой Киева, отметил в своей статье 27 августа редактор польского журнала Do Rzeczy Павел Лисицкий.
Режим, утверждающий такие законы, не может претендовать на то, что он разделяет «западные ценности», подчеркнул журналист.
«Документ, поддержанный подавляющим большинством украинских депутатов, является классическим примером племенного и стадного мышления и, что ещё хуже, несомненным доказательством применения Киевом принципа коллективной ответственности. Я не понимаю, как после принятия этого закона правительство в Киеве может считаться защитником «западных ценностей», — написал Лисицкий.
Он также выразил недоумение в связи с тем фактом, что ни западные общественные организации, ни католическая церковь в Польше не выступили против подписанного Зеленским закона.
«Если мы согласимся с тем, что государство может произвольно, с весьма неконкретными обвинениями, ликвидировать традиционную христианскую общину (…), то мы должны будем принять и ситуацию, при которой власти другой страны смогут объявить о необходимости ликвидации иной религиозной общины (например, католической церкви)», — добавил Лисицкий.
Как передавало ИА Регнум, 24 августа, в «день независимости Украины», Зеленский подписал закон, допускающий запрет деятельности УПЦ. Папа Римский Франциск заявил о недопустимости запрета любой христианской церкви. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подписанный Зеленским закон нападением на христианство.
Православие на Украине не исчезнет: воевать с Церковью брались силы, намного более могущественные, чем Зеленский и его режим, и сегодня от них не осталось и следа, как не останется следа и от Зеленского, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Руслан Калинчук.
В уничтожении УПЦ заинтересована глобалистская машина, стремящаяся оборвать все, в том числе и духовные, связи между Украиной и Россией, и видящая в православии препятствие для продвижения новых западных «ценностей», отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин. Спасти православие на Украине может лишь победа России, указал эксперт.