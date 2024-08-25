Ватикан, 25 августа, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Ни одна христианская церковь не должна быть запрещена. Об этом 25 августа заявил Папа Римский Франциск в связи с введением на Украине запрета на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

TASS /EPA/ANGELO CARCONI Папа Римский Франциск

Он выразил опасения по поводу свободы вероисповедания людей.

«Зло не совершается из-за молитвы. Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виновен в этом. Но он не совершает зла из-за того, что молится. И пусть получит возможность молиться тот, кто хочет молиться в том месте, которое считает своей церковью. Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь. Церкви трогать нельзя!» — заявил понтифик в завершение воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа украинский парламент принял в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал данный закон. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

В МИД России назвали закон о запрете УПЦ попыткой надругаться над верой в угоду политическим целям. В ведомстве указали на разрушение на Украине вековых духовных устоев народа.

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что принятый на Украине закон не совместим с верховенством права. Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют своё имущество и место молитвы, добавили в РПЦ.