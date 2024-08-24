Киев, 24 августа, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Информация об этом 24 августа появилась на сайте Верховной рады.

Анна Марченко/ТАСС

Закон запрещает деятельность на Украине УПЦ, а также религиозных организаций, аффилированных с ней.

Парламент страны 20 августа принял в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Зеленский 22 августа доложил патриарху Константинопольскому Варфоломею о новом законе. По мнению главы киевского режима, документ якобы сделает Украину духовно независимой.

МИД России обратил внимание на то, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 23 августа назвал полноценным сатанизмом разгром православия и преследование христиан за веру на Украине.

В свою очередь, управление верховного комиссара ООН по правам человека проведёт анализ положений закона о запрете УПЦ.