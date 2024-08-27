Москва, 27 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины является нападением на христианство. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедования, нападение на православную церковь, нападение на христианство», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что киевский режим, запретив УПЦ, продолжает проявлять свою сущность. По его словам, ограничение свободы вероисповедания порицается во всех странах мира.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон, позволяющий запретить УПЦ на Украине. Закон запрещает деятельность на территории страны УПЦ, а также религиозных организаций, аффилированных с ней.

Парламент страны 20 августа принял в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Зеленский 22 августа доложил патриарху Константинопольскому Варфоломею о новом законе. По мнению главы киевского режима, документ якобы сделает Украину духовно независимой.

МИД России обратил внимание на то, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 23 августа назвал полноценным сатанизмом разгром православия и преследование христиан за веру на Украине.

В свою очередь, управление верховного комиссара ООН по правам человека проведёт анализ положений закона о запрете УПЦ.