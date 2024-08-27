Париж, 27 августа, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон активно пользуется Telegram, несмотря на арест его основателя Павла Дурова, пишет Politico со ссылкой на бывшего депутата французского парламента.

TASS /EPA/TERESA SUAREZ Президент Франции Эммануэль Макрон

Так, экс-депутат, у которого есть номер французского лидера в контактах, показал авторам публикации переписку с ним в мессенджере.

По данным издания, Макрон пользуется Telegram с начала своей первой президентской кампании. Кроме того, мессенджером активно пользуются члены правительства и политики различных рангов и партий Франции.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Также Дурова обвиняют в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, в ряде других преступлений по поводу предоставления незаконных криптографических услуг.

26 августа Макрон заявил, что арест основателя мессенджера не является политическим решением.

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного Дурова и направило ноту с требованием предоставить к нему консульский доступ.