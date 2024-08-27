Лондон, 27 августа, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Американскому бизнесмену Илону Маску не следует посещать страны в Европы после ареста в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Такое предостережение высказал бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу.

Heisenberg Media Илон Маск

«После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Не приезжай, Илон!» — обратился Галлоуэй.

По мнению политика, арест Дурова является частью плана Запада по устранению несогласных, инакомыслящих.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ордер активировался только после того, как основатель популярного мессенджера прибыл во Францию. Следователи поместили Дурова под стражу. Ему предъявили обвинение в 12 преступлениях. Срок его задержания истечёт 28 августа.

Дуров собирался в Париже поужинать с девушкой.

Следователи допросили сопровождавших Павла Дурова помощницу и телохранителя.