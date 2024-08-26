Во Франции назвали возможный срок задержания Павла Дурова
France Info: Дурова могут задержать до суда на срок до четырёх дней
Париж, 26 августа, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Срок задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции могут продлить до 96 часов, после этого его должны отпустить или выдвинуть против него обвинения, пишет портал France Info.
«Задержание в полиции продолжится в понедельник (26 августа) и может длиться до четырёх дней», — говорится в публикации.
Как передавало ИА Регнум, Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. По данным СМИ, ожидается, что ему предъявят ряд обвинений, связанных с работой Telegram и отказом сотрудничать с французскими властями. Обвинения касаются в том числе дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 августа заявил, что в Кремле пока не знают, в чём конкретно власти Франции обвиняют Дурова, а потому не считают правильным делать какие бы то ни было заявления.