Париж, 26 августа, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Срок задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции могут продлить до 96 часов, после этого его должны отпустить или выдвинуть против него обвинения, пишет портал France Info.

Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Задержание в полиции продолжится в понедельник (26 августа) и может длиться до четырёх дней», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. По данным СМИ, ожидается, что ему предъявят ряд обвинений, связанных с работой Telegram и отказом сотрудничать с французскими властями. Обвинения касаются в том числе дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 августа заявил, что в Кремле пока не знают, в чём конкретно власти Франции обвиняют Дурова, а потому не считают правильным делать какие бы то ни было заявления.