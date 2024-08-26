Париж, 26 августа, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже обострило отношения между Россией и Францией. Об этом 25 августа сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного французского чиновника.

TechCrunch Павел Дуров

«Павел Дуров… был задержан французскими властями в субботу вечером, что вызвало новую напряжённость в отношениях с Москвой… МИД России потребовал предоставить своим дипломатам доступ к 39-летнему предпринимателю», ― говорится в материале.

Отмечается, что Telegram широко распространён в странах постсоветского пространства. Кроме того, платформа используется как Россией, так и Украиной для освещения конфликта. По словам источника, Павел Дуров, предоставь он ключи шифрования, мог бы представлять ценность для западных спецслужб.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа 24 августа. Основателя Telegram поместили под стражу. По данным СМИ, ожидается, что Дурову предъявят ряд обвинений, связанных с работой мессенджера и с тем, что он отказывался сотрудничать с французскими властями. Обвинения касаются в том числе дел о терроризме и незаконном обороте наркотиков. 25 августа агентство AFP сообщило, что парижский суд продлил срок содержания Дурова под стражей до 96 часов. За оставшееся время ему должны предъявить обвинение или выпустить на свободу. Прокуратура Парижа пообещала сделать официальное заявление по делу об аресте Дурова 26 августа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что РФ направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к задержанному во Франции Павлу Дурову. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.