Париж, 25 августа, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Во Франции существуют большие проблемы со свободой слова с тех пор, как к власти в стране пришёл президент Эммануэль Макрон. Об этом 25 августа заявил «Известиям» французский политолог Бертран Шоллер, комментируя арест основателя Telegram Павла Дурова в государстве.

Global Look Press/IMAGO/Michael Baucher Эммануэль Макрон

«Даже во время встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным в Версале [Макрон] не переставал говорить, что российские СМИ — это инструмент пропаганды. Он подверг цензуре RT и Sputnik, но не было никакого способа подвергнуть цензуре Telegram», — сказал Шоллер.

Он отметил, что Telegram доступен во всём мире и не имеет проблем с ограничениями даже в США — там он не считается опасной соцсетью, в отличие от X (бывш. Twitter).

По словам политолога, за преследованием Дурова стоят Макрон и комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Политики пытаются свалить ответственность за происходящее на соцсети в том числе посылают сигнал владельцу X Илону Маску и другим, добавил он.

Кроме того, Шоллер указал на отсутствие ордера на арест Дурова, выданного судьёй, что говорит о том, что инициатива задержать предпринимателя исходила не от судебных инстанций. По его мнению, решение принималось на уровне так называемого «чёрного кабинета», который во Франции следит за всеми политическими врагами.

Политолог считает, что Дурову предстоит встретиться с чиновниками, которые ему объяснят, что в случае отказа от сотрудничества Telegram будет запрещён в Европе, а сам бизнесмен проведет остаток жизни в тюрьме. Он отметил, что это ужасный шантаж и символ превращения Франции в диктатуру.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что арест Дурова является посягательством на право человека на свободу слова. Он добавил, что удивлён и опечален тем, что Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям.

Маск после задержания Дурова не исключил, что против принадлежащей ему соцсети Х также могут быть приняты меры.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. По его словам, эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.