Москва, 25 августа, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова является посягательством на право человека на свободу слова. Об этом 25 августа заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

AP/TASS

«Арест Дурова — это посягательство на основные права человека на свободу слова и объединений», — написал он в соцсети Х.

Сноуден добавил, что удивлён и глубоко опечален тем, что президент Франции Эммануэль Макрон опустился до уровня взятия заложников в качестве средства получения доступа к частным сообщениям.

Как передавало ИА Регнум Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. По его словам, эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.

Сноуден в 2013 году оказался в центре международного скандала. Он передал изданиям The Washington Post и The Guardian секретные документы о программах слежки, применяемых спецслужбами США и Великобритании в интернете. После чего ему пришлось бежать, он вылетел через Гонконг в Москву, где находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену в 2014 году вид на жительство, а в 2022-м — гражданство. В 2023 году Сноуден заявил, что остался в России, потому что ни одна другая страна не могла гарантировать ему предоставление безопасного политического убежища.