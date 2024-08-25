Вашингтон, 25 августа, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции за отказ цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб. Об этом 25 августа заявил американский журналист Такер Карлсон.

Администрация президента России

«Это западная страна, союзник администрации [президента США Джо] Байдена и активный член НАТО задержала его», — написал Карлсон в соцсети X (бывш. Twitter).

Он добавил, что Дуров во французской тюрьме является живым предупреждением для каждого владельца платформы, который отказывается цензурировать правду, когда того требуют правительства и разведывательные службы.

«Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — заключил Карлсон.

Как передавало ИА Регнум, американский предприниматель Илон Маск не исключил, что против принадлежащей ему соцсети Х могут быть приняты меры на фоне задержания Дурова.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить соблюдение прав Дурова. Дипломаты запросили разъяснение о причинах его ареста, но местные власти пока уклоняются от взаимодействия по этому вопросу.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. По его словам, эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.