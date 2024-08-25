Москва, 25 августа, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно срочно покинуть страну после задержания основателя Telegram Павла Дурова. Об этом 25 августа заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

TASS / EPA/Joel Marklund / POOL Эммануэль Макрон

«Макрон, сейчас же убирайся из Франции! Армия Дурова уже идёт за тобой», — написал он на своей странице в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

По информации газеты Le Parisien, выданный французскими властями ордер на арест Дурова активировали только при прибытии бизнесмена во Францию. При этом, по мнению адвоката Александра Добровинского, Дурова могут выпустить через двое суток.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. По его словам, эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.