Берлин, 24 августа, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен ответить за теракт на «Северных потоках» вне зависимости от того, знал ли он о подготовке диверсии. С таким заявлением в подкасте, опубликованном на YouTube-канале ZDF, выступил немецкий журналист и телеведущий Рихард Давид Прехт.

ИА Регнум

«Если Зеленский знал об этом… у нас большие проблемы. Атака на «Северный поток» — крупнейший государственный теракт в истории ФРГ», — указал он.

По словам журналиста, Зеленский обладает на Украине большей властью, чем канцлер Олаф Шольц в Германии, а допущение того, что он якобы не знал о готовящемся теракте, наглядно продемонстрирует его некомпетентность.

Прехт подчеркнул, что если глава киевского режима действительно знал о подготовке диверсии, то власти Германии по меньшей мере должны потребовать выдачи преступников.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовало материал, в котором описывалось возникновение идеи подрыва «Северных потоков». По утверждению авторов, Владимир Зеленский одобрил план, но после реакции Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США отменил операцию, а занимавший должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал этот приказ. По версии WSJ, теракт якобы совершила группа украинских дайверов.

В тот же день несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших 26 сентября 2022 года. Сообщалось, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом, что, по данным WSJ, вызвало спор между странами, а польский премьер-министр Дональд Туск обрушился с критикой на Берлин на фоне обнародованного расследования.

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский назвал эту версию попыткой сместить фокус с настоящих виновников теракта. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров также допустил, что появившиеся в СМИ подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. Он подчеркнул, что осуществление теракта не было возможным без помощи США.