Москва, 24 августа, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял доклады руководства Генерального штаба Вооружённых сил о текущих результатах в зоне проведения спецоперации и о ситуации в Курской области, которую атакуют с 6 августа украинские военные. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Встреча с руководством Объединённой группировки российских войск состоялась в одном из командных пунктов Министерства обороны.

«Владимир Путин принял доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению», — говорится в сообщении.

Также глава государства заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские бойцы не дали им прорваться вглубь региона и остановили в приграничных районах.

Заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Курскую область атаковали около 12 тыс. военных Вооружённых сил Украины, среди них было очень много иностранцев. Всего за время боёв на этом направлении украинские формирования потеряли 5137 человек и 69 танков.

20 августа в Вооружённых силах России создали три новых группировки войск ― «Белгород», «Курск» и «Брянск». Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом военного ведомства.