Москва, 20 августа, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России создали группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск», сообщил 20 августа министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Telegram/Минобороны России

«За защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения отвечают представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск», — заявил министр.

Глава ведомства добавил, что налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, и центральным аппаратом оборонного ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910154" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Министр обороны РФ провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей

Минобороны определило зоны ответственности ряда заместителей министра обороны в рамках работы координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий. Так, генерал-полковника Юнус-Бек Евкурова назначили заместителем руководителя координационного совета. Он непосредственно находится в Курской области.

В свою очередь замминистра обороны Андрей Булыга будет отвечать за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан. Замминистра Алексей Криворучко займётся вопросами военно-технического обеспечения, замминистра Павел Фрадков отвечает за инженерное обустройство и строительство, замминистра Олег Савельев — за межведомственное взаимодействие и координацию, начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин — за медицинское обеспечение.

Кроме того, в центре управления обороной России сообщили о решении проблемных вопросов по поставке в Белгородскую область беспилотников, генераторов, квадроциклов, прицелов и тепловизоров. Белоусов добавил, что в центре развернули специальную оперативную группу, в задачи которой входит сбор и анализ вопросов из регионов и контроль их решения.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия начиная с 6 августа предпринимает попытки атаковать Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. ВСУ за всё время боёв на курском направлении потеряли более 4130 военных.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов 20 августа заявил, что украинские войска остановлены на всей территории Курской области. Он добавил, что российские бойцы уничтожили основные ресурсы украинской армии.

В Брянской, Курской и Белгородской областях 9 августа был введён режим контртеррористической операции. Решение приняли в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. ВСУ регулярно обстреливают территории этих областей. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 19 августа сообщил об атаке украинской армии сразу пяти населённых пунктов.