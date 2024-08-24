Суровикино, Волгоградская область, 24 августа, 2024, 14:51 — ИА Регнум. При захвате заложников в колонии №19 в Волгоградской области 23 августа погибли четверо заключённых. Их имена опубликовал Telegram-канал Baza.

Кадр из видео

Осуждённым было от 22 до 38 лет. Среди погибших — 22-летний Кучинский А. и 28-летний Федоренко В. Оба получили сроки заключения по статье о распространении наркотиков. Также в числе жертв захвата — 34-летний С. Башкатов, признанный виновным в дезертирстве, и 38-летний А. Бондарь. Он получил срок за умышленное причинении тяжелого вреда здоровью.

Ранее также стало известно, что один из заключённых, захвативших заложников в ИК-19, уроженец Узбекистана Темур Хусинов был приговорён к шести годам лишения свободы за то, что забил до смерти прохожего. Преступник должен был выйти на свободу в ноябре. Как следует из материалов уголовного дела, инцидент произошёл в 2018 году.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники требовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию. О ситуации доложили президенту Владимиру Путину.

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате происшествия погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице. Четверо пострадавших находятся в больнице, двое из них в тяжёлом состоянии.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Сотрудников ИК-19 начали допрашивать. В колонии работает оперативно-следственная группа. Следствие устанавливает возможных сообщников преступников, захвативших заложников, а также их круг общения на свободе.